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Росія готується до нових атак на Донеччині, – британська розвідка

Анастасія Диняк

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Росія може збирати військову техніку на передовій лінії у напрямку Сіверська для нових атак на Донеччині. Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Так, за даними розвідки, приблизно за 8 кілометрів на захід від нинішніх передових позицій на Луганщині, у напрямку Сіверська, ворог збирає військову техніку. Російські окупанти призупинили атаки та поповнюють запаси перед ймовірним новим наступом на Донеччині.

«Можливо, безпосередньою тактичною метою для російських сил буде Сіверськ, оскільки Росія намагається просунутися до найімовірнішої проміжної мети – району міст Слов’янськ та Краматорськ», –  йдеться в повідомленні.

Тим часом ЗСУ продовжують поступовий наступ на південно-західному напрямку в районі Херсона.

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