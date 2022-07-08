Підвищення тарифів на електроенергію не буде, – Шмигль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що жодного підвищення тарифів на електроенергію для українців не планується. Це компенсують за рахунок екпорту до ЄС. Про це повідомили у пресслужбі Урядового порталу.

Так, Уряд затвердив постанову про спеціальні обов’язки для тих, хто займається експортом електроенергії до країн Європейського Союзу. Метою є стабілізація ринку електроенергії та налагодження безперебійного постачання.

«Рекордні ціни на електроенергію в європейських країнах дозволяють українським генеруючим компаніям заробити значні кошти, які ми пропонуємо частково спрямувати на те, аби тарифи для українців залишалися стабільними», – пояснив прем’єр Шмигаль.

За словами посадовця, це дозволить Уряду утримувати стабільність тарифів житлово-комунальних послуг, зокрема й цін на електроенергію.

«Жодного підвищення для людей зараз не планується і не передбачається», – наголосив він.