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Нічне купання. Із кар’єру у Ясниськах витягли тіло чоловіка

Андрій Котенський

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У п’ятницю, 8 липня, на піщаному кар’єрі в селі Ясниська Яворівського району водолази витягли на берег тіло чоловіка. Про це повідомляє Центральна рятувально-водолазна служба Львівської області.

За даними рятувальників, чоловік загинув під час нічного купання.

«Водолазами аварійно-рятувальної маневреної групи було здійснено пошук 34-річного мешканця села Мшана Городоцького району, який купався вночі. Тіло потопельника піднято на берег», – йдеться у повідомленні.

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