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ЛНУ та фонд Притули запустили збір коштів для ЗСУ

Анастасія Диняк

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Студенти Львівського національного університету імені Франка та благодійний фонд Сергія Притули збирають на позашляховики для українських військових. Про це повідомив студентський уряд університету.

Так, студентський уряд ЛНУ разом з благодійним фондом Сергія Притули оголосили всеукраїнську акцію «Бакалавр 4.5.0». Українців просять зібрати чотири мільйони гривень на десять позашляховиків для захисників.

«Ми закликаємо всіх випускників, їх родини та друзів, подякувати нашим захисникам. Вони стоять на захисті, аби ми могли навчатись, працювати та розвивати Україну», – йдеться у повідомленні.

На збір коштів для ЗСУ є 10 днів. Долучитися можна за посиланням.

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