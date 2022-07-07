Волонтери закликають допомогти із сухпайками для військових

У Луцьку волонтери збирають кошти для приготування «Волинських сухпайків» – коробок із збалансованою їжею для військових, яку можна швидко приготувати або ж споживати без приготування.

За словами керівниці проєкту Мирослави Козань, історія «Волинського сухпайка» розпочалась ще із 2014 року, з ініціативи волонтера Павла Савчука.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну волонтери встигли виготовити і передати на фронт близько 16 тисяч сухпайків. Однак заготовляти необхідну кількість коробок із поживними смаколиками для військових почало ставати дедалі важче.

«Спершу ми отримували допомогу із різних гуманітарних фондів та громадських організацій і могли оперативно заготовляли, і відправляли сухпайки на фронт. Але на сьогодні наша продуктивність знизилась. Це пов’язано передовсім із скороченням допомоги від фондів та організацій. А відтак ми фактично вимушені перейти до цільового збору коштів на кожну партію заготівлі їжі для військових», – повідомила Мирослави Козань.

Водночас вона розповіла, що до проєкту долучається багато людей, які фізично та фінансово надають підтримку проєкту.

«Сухпайки доставляють для бійців, що знаходять на передовій. Один пайок призначено для харчування одного бійця впродовж дня. Їх беруть зі собою ті захисники, які відправляються у гарячі точки на 0-ві позиції, йдуть у розвідку, або перебувають у місцях, куди неможливо підвезти їжу», – наголосила Мирослава Козань.

«Волинські сухпайки» компактні, займають мало місця і при потребі можуть бути розформовані у кишеньках розгузки.

До боксу обов’язково входять: м’ясна тушонка, рибна консерва, шоколад (у холодну пору), або волинські казинаки, набір сухофруктів із горішками, суп швидкого приготування, таблетки для знезараження води, розігрівач, чай, кава, жувальна гумка, вітаміни, вологі серветки й інше.

«Ми закликаємо людей долучатися до підготовки таких сухпайків для наших захисників, бо харчування для бійців також надзвичайно важлива складова його успіху, так само, як якісний одяг, екіпірування та зброя… Люди часто перераховують символічні суми 50, 100 чи 200 гривень, що допомагає нам робити велику справу для наших захисників… Найзворушливіше було, коли нам допомагли діти, які під наглядом бабусі виготовляли лимонад, а виручені з продажу кошти (1000 грн), передали для заготівлі сухпайків військовим», – повідомила Мирослава Козань.

На сьогодні є велика потреба у сухофруктах та горішках. Ці продукти завше потрібні на передовій.

«Ми також орієнтуємось на відгуки наших хлопців із передової, які радять, що варто додати чи замінити, аби наші сухпайки були максимально ефективними… Разом ми переможемо. І нехай ця війна стане останньою війною в історії України», – сподівається волонтерка.

Картка ПриватБанку для допомоги:

4149 4390 1662 2601

Отримувач – Козань Мирослава

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Підготовлено за матеріалом ГІТ: Громадське Інтерактивне Телебачення

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