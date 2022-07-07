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Володимир Зеленський: «На фронті нарешті потужно запрацювала західна зброя»

Ольга Денисяка

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Президент Володимир Зеленський розповів, що зброя, яку Україна отримала від західних партнерів, нарешті потужно запрацювала на лінії фронту:

«Нарешті відчувається, що дуже потужно запрацювала західна артилерія – та зброя, яку ми отримали від наших партнерів. Її точність справді така, як потрібно. Наші оборонці завдають дуже відчутних ударів по складах та інших точках, які важливі для логістики окупантів. І це суттєво знижує наступальний потенціал російської армії. Втрати окупантів з кожним тижнем тільки зростатимуть, як і ускладненість їм постачання.

Сьогодні широкому загалу стало відомо, що на півдні нашої країни, в окупованих районах, був закритий доступ до соціальних мереж, месенджерів і YouTube. Російські сили заблокували будь-яку можливість для людей знати правду про те, що відбувається, і про наш потенціал, який ми поступово збільшуємо.

Українські сили просуваються наразі на кількох тактичних напрямках, зокрема й на півдні – на Херсонщині, в Запорізькій області. Ми не віддамо нашу землю – уся суверенна територія України буде українською. Люди мають про це знати. Тому, якщо у вас є можливість говорити з людьми на півдні нашої держави – з Херсоном, Генічеськом, Бердянськом, Мелітополем та іншими містами й селами, – поширюйте, будь ласка, там правду. Використовуйте будь-яку можливість, щоб сказати людям в окупованих районах, що ми про них памʼятаємо і за них ми боремося.

Боремося за весь наш південь, за весь український Донбас – там зараз найбільш жорстоке протистояння біля Слов’янська й Бахмута. Боремося за Харківщину. Хай окупанти не думають, ніби їхній час на цій землі – довгий, а перевага їхньої артилерії – вічна.

Кожен російський убивця, кат і ґвалтівник, які прийшли на нашу землю, будуть відповідати. І неважливо, скільки часу займе виконання цього завдання. Нікому з окупантів не буде спокою».

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