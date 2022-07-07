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Віктор Біщук: «Давайте вичерпаємо воду, бо втонемо усі. Човен, тобто країна у нас одна»

Андрій Котенський

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Журналіст, політолог, боєць 103-ї бригади ТрО ЗСУ Віктор Біщук про потребу спільної боротьби із російськими окупантами:

«Уявіть собі, що ви з друзями вирішили по-особливому провести вихідні. І, наприклад, орендували великий човен. Закупились їжею, (мабуть) випивкою, або іншими атрибутами, і вирушили в море. Або на озеро. Неважливо.

І от в самий розпал гулянки, ваш човен отримує пробоїну. Халтурний ремонт чи напоролись на щось. А може диверсія. Теж не в тому суть. Уявімо. Вода дуже швидко прибуває і ви розумієте, що ще кілька хвилин зволікання, і ви просто втонете тут з усіма!

Тому ви, звісно, відкладаєте в бік свій бокал «Вдови Кліко» чи, може «Опілля» напівтемного, і починаєте вичерпувати воду. І от черпаєте, черпаєте, а води менше не стає. Ви озираєтесь, і бачите, що ваші друзі, кращі дружбанчики ваші, навіть не думають вам допомагати. Запаси креветок з вершково-часниковим соусом і крилець «баффало» меншають все так же швидко. Сміх, музика. Може, навіть, феєрверки.

І ви, ясно, говорите: друззя, давайте якось разом рятуватись, бо зараз наш крейсер здійснить негативне спливання. Бо сам не вигребу. Бо треба більше рук. Але у відповідь чуєте просто смішні відмазки про те, що ніхто не підписувався на те, щоб черпати воду. А ще вони заплатили гроші за те, щоб відпочивати, а не фізично тут впахувати.

Якщо що – то готові навіть трохи більше підкинути вам, щоб ви і за них почерпали… А Конституція ( і взагалі, жоден інший закон) не змушує черпати воду пасажирів розважальних човнів. Бо для цого є спеціально навчені і оплачені люди. І вони всі праві, безумовно праві…

Зрозуміло, чим все закінчиться. Ви ще деякий час продовжите вичерпувати воду, і затикати пробоїни.  Може на початках у вас все виходитиме непогано. Будуть тактичні успіхи і хтось навіть прогнозуватиме, що за два-три тижні (закреслено) 2-3 години ви вийдете на рівень води всередині човна станом на початок мандрівки…

Але човен втоне. І разом з ним втонуть всі. І ті, хто черпав з останніх сил, і ті хто пив елітний коньяк «Закарпатський». Отака сумна історія.

Будь-які аналогії з панікою через заборону пересування країною без дозволів комісаріатів та масованими врученнямми повісток недоречні.

Але друззя, давайте вигрібати разом. Бо інколи здається, що ті, хто кричить про те, що військові третій-п’ятий місяць на передовій без ротацій, і ті, хто обурюється через обмеження прав в воюючій країні – то одні і ті ж люди.

Давайте вичерпаємо воду, бо втонемо усі. Човен, тобто країна у нас одна».

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