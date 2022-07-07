Війська рф вбили 347 дітей в Україні

Станом на ранок 7 липня щонайменше 993 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії росії: 347 дітей загинуло та понад 646 поранено. Про це йдеться у Facebook Офісу генерального прокурора.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 347, Харківській – 186, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 53, Херсонській – 52, Запорізькій – 31. Всі дані ще встановлюються.

6 липня війська РФ здійснили ракетний обстріл м. Торецьк Донецької області. Під завалами одного із зруйнованих будинків знайдено 17-річну дівчину. 6 липня внаслідок обстрілів м. Скадовськ Херсонської області одна дитина зазнала тілесних ушкоджень.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2108 закладів освіти. З них 215 зруйновано повністю.

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