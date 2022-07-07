В Україні хочуть запровадити кримінальну відповідальність за відмивання коштів ЄС

За незаконні дії з коштами Європейського Союзу планують запровадити кримінальну відповідальність. Про це повідомило Бюро економічної безпеки України.

Нову норму Кримінального кодексу, попередньо стаття 210-1 «Спричинення шкоди фінансовим інтересам Європейського Союзу», якою передбачається кримінальна відповідальність щодо незаконних дій з коштами Європейського Союзу, вже напрацьовують силові відомства.

Відповідальність охоплюватиме весь спектр протиправних дій, від незаконного отримання до нецільового використання коштів ЄС. На сьогодні здійснюються процедури узгодження остаточної редакції відповідної норми.

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