ОСТАННІ НОВИНИ

В Україні хочуть запровадити кримінальну відповідальність за відмивання коштів ЄС

Андрій Котенський

|

За незаконні дії з коштами Європейського Союзу планують запровадити кримінальну відповідальність. Про це повідомило Бюро економічної безпеки України.

Нову норму Кримінального кодексу, попередньо стаття 210-1 «Спричинення шкоди фінансовим інтересам Європейського Союзу», якою передбачається кримінальна відповідальність щодо незаконних дій з коштами Європейського Союзу, вже напрацьовують силові відомства.

Відповідальність охоплюватиме весь спектр протиправних дій, від незаконного отримання до нецільового використання коштів ЄС. На сьогодні здійснюються процедури узгодження остаточної редакції відповідної норми.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Українська науковиця отримала найпрестижнішу нагороду з математики – медаль Філдса
Анастасія ДИНЯК
Українська науковиця отримала найпрестижнішу нагороду з математики – медаль Філдса

Киянка Марина В'язовська стала другою громадянкою України та другою жінкою в історії, яка отримала найпрестижнішу матема...

Для виїзду з області чи району потрібен дозвіл військкомату. Що про це відомо
Ольга ДЕНИСЯКА
Для виїзду з області чи району потрібен дозвіл військкомату. Що про це відомо

У воєнний час військовозобов’язані українці не зможуть вільно виїхати зі свого району чи області. Для цього вони повинні...

Якою буде повоєнна відбудова: Україна представила план на 750 мільярдів доларів
Ольга ДЕНИСЯКА
Якою буде повоєнна відбудова: Україна представила план на 750 мільярдів доларів

4 липня на конференції у швейцарському Лугано Україна презентувала план післявоєнного відновлення. План розрахований на ...

Україна отримала транспортний безвіз з ЄС. Що це означає
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Україна отримала транспортний безвіз з ЄС. Що це означає

У середу, 29 червня, між Україною та Європейський Союзом погоджено транспортний безвіз. Спеціальну Угоду про транспортну...

всі статті
Львівський портал