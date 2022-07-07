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В Херсоні росіяни спалюють тіла своїх військових, щоб приховати втрати, – розвідка

Ольга Денисяка

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Для приховування реальної кількості втрат окупанти регулярно спалюють тіла вбитих військових. Про це йдеться у Facebook Головного управліня розвідки Міноборони України.

За даними розвідки, на околицях міста неодноразово помічено місця з великою кількістю обгорілих залишків людей. Точно ідентифікувати їхню приналежність складно через значні пошкодження від вогню.  Ці тіла привозять вантажними автомобілями з місцевого СІЗО.

«Щоб приховати факти навмисного спалення тіл, представники окупаційної армії намагаються видати це за наслідки артилерійських обстрілів та подальших пожеж. На місці подій спочатку чувся потужний вибух, після цього виникала пожежа. Доступ службовців МНС для ліквідації пожежі забороняється», – йдеться в повідомленні.

Також розвідка повідомила, що в Херсоні продовжується переоформлення медичних закладів та пошук медичних працівників. У зв’язку з тим, що велика кількість лікарів не погодилися працювати на противника та виїхали з тимчасово окупованих територій, ситуація стає критичною. Зокрема, відзначається сильний брак анестезіологів.

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