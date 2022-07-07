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Українські військові проходять вишкіл у Великій Британії

Андрій Котенський

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Понад 1000 українських військових проходять підготовку для застосування сучасного озброєння в Великій Британії. Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов.

За словами Громова, ЗСУ вдячні за підтримку та допомогу Великій Британії, адже на території країни – партнера триває підготовка українських спеціалістів сухопутних, десантно-штурмових військ, ССО, фахівців повітряних сил.

«Лише зараз на території Великої Британії вдосконалюють навички понад тисячу військовослужбовців. Нещодавно завершився курс навчання в Німеччині, щоб наші військовослужбовці опанували зброю, надану партнерами», – сказав Олексій Громов.Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

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