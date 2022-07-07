На війні загинув рятувальник з Львівщини Іван Баранич

5 липня захищаючи Україну від російських окупантів загинув 27-річний рятувальник з Львівщини Іван Баранич. Про це йдеться у Facebook Стрийської міської ради.

Іван Баранич – старший стрілець 1 десантно-штурмового батальйону в/ч А028. Загинув під час виконання військового завдання поблизу селища Спірне на Донеччині 5 липня.

Загиблий захисник був родом зі Стрия. В лавах ЗСУ він з червня 2021 року, до цього працював рятувальником у пожежно-рятувальній службі.

«Іван Баранич – стриянин, навчався у школі №8. В ранньому дитинстві трагічно втратив обох батьків, вихованням онука займалися бабуся та дідусь…За два дні йому мало виповнитись 28. Тільки найсвітліші спогади у пам’яті друзів, які були для нього рідними. Щирі співчуття бабусі, дідусю, рідним та друзям. Герої не вмирають! Вічна пам’ять!», – йдеться в повідомленні.

У міській раді зазначили, що парастас відбудеться 7 липня о 19:00 год. Чин похорону проведуть у п‘ятницю, 8 липня, о 13:00 год. у храмі Св. Ольги та Володимира у Стрию.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.