На Львівщині митники «заробляли» мільйони на пільговому розмитненні авто, – СБУ

Служба безпеки України знешкодила у Львівській області злочинне угруповання, яке «заробляло» мільйони на пільговому розмитненні імпортних авто. Про це йдеться у Facebook Управліня СБУ у Львівській області.

За данмими СБУ, до складу угруповання входили посадовці Львівської митниці, троє брокерів та громадянин однієї з країн ЄС.

«За хабарі ділки гарантували створення «зеленого коридору» на переміщення авто із-за кордону та підробляли документи для їх постановки на облік без попереднього зняття з іноземної реєстрації», – йдеться в повідомленні.

Через цю схему на територію нашої країни заїхало понад 40 тис. транспортних засобів з іноземною реєстрацією.

Під час обшуків правоохоронці виявили чорнову бухгалтерію із доказами протиправної діяльності та кошти – 1,2 млн в гривневому еквіваленті, одержані злочинним шляхом.

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Наразі п’ятьом учасникам угруповання повідомлено про підозру за: ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), ч. 4 ст. 368-4 (підкуп особи, яка надає публічні послуги) Кримінального кодексу України, ч. 3 ст.369-2 (зловживання впливом).

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