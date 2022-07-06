ЗСУ знищили ракети, випущені з підводного човна

Українські військові ліквідували дві російські ракети, які були випущені по Миколаївщині. Про це повідомило командування Повітряних сил Збройних сил України.

Так, українські захисники знищили дві російські крилаті ракети, були випущені з російського підводного човна в акваторії Чорного моря.

«6 липня близько 03:20 воїни зенітного ракетного підрозділу повітряного командування «Південь» знищили дві російські крилаті ракети морського базування типу «Калібр», якими ворог намагався атакувати Миколаївщину», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України утримує в Чорному морі чотири носії високоточної зброї.