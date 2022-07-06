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ЗСУ знищили ракети, випущені з підводного човна

Анастасія Диняк

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Українські військові ліквідували дві російські ракети, які були випущені по Миколаївщині. Про це повідомило командування Повітряних сил Збройних сил України.

Так, українські захисники знищили дві російські крилаті ракети, були випущені з російського підводного човна в акваторії Чорного моря.

«6 липня близько 03:20 воїни зенітного ракетного підрозділу повітряного командування «Південь» знищили дві російські крилаті ракети морського базування типу «Калібр», якими ворог намагався атакувати Миколаївщину», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України утримує в Чорному морі чотири носії високоточної зброї.

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