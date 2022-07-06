Відновлення Маріуполя коштуватиме понад 14 мільярдів доларів

Відбудова тимчасово окупованого Маріуполя триватиме 7-10 років, а котуватиме понад 14 мільярдів доларів. Про це повідомили у Маріупольській міській раді.

Так, за словами мера міста Вадима Бойченка, у Маріуполі російські окупанти знищили чи пошкодили 1 356 багатоповерхових будинків. Також розбомблено 40% приватних будинків. Значна частина зруйнованого не підлягає реконструкції.

Відновлення інфраструктури міста експерти оцінили у 14 мільярдів доларів, однак ця цифра не є остаточною. Про готовність допомагати у відбудові вже заявив Європейський інвестиційний банк та великий український бізнес.

«Співпрацюємо з різними експертами з міст, які були зруйновані під час Другої світової війни. Це Гданськ, Варшава, Дрезден, Роттердам. Вивчаємо їх досвід відбудови. Сподіваємося, що у «плані Маршала» для всієї країни буде окремий розділ для Маріуполя», – зазначив Бойченко.

Нагадаємо, 4 липня на конференції у швейцарському Лугано Україна презентувала план післявоєнного відновлення. План розрахований на 10 років, а його вартість оцінюють у понад 750 млрд доларів.