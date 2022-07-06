Від росіян постраждали майже тисяча українських дітей

Станом на ранок середи, 6 липня, російські військові вбили 346 дитину в Україні, ще щонайменше 645 зазнали поранень. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Правоохоронці відзначають, що ці дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення жертв в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій – 346, Київській – 116, Харківській – 186, Чернігівській – 68, Миколаївський – 53, Луганській – 61, Запорізькій – 31, Херсонській – 52, столиці – 16, Сумській – 17, Житомирській – 15 областях.

3 липня внаслідок ворожих обстрілів Бахмута загинула 4-річна дівчинка.

5 липня російські окупанти атакували селище Печеніги Чугуївського району на Харківщині. Там поранення отримав 2-річний хлопчик.

За даними правоохоронців, щонайменше 2 108 закладів освіти пошкоджено внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл збройними силами РФ. При цьому 215 з них зруйновано повністю.