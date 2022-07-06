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Угорщина не постачає зброю Україні, щоб росія не обстрілювала угорців на Закарпатті, – Сійярто

Ольга Денисяка

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Угорщина відмовилася брати участь у поставках західної зброї Україні, щоб не наражати на небезпеку російських обстрілів угорців, які проживають на Закарпатті. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в інтерв’ю CNN, пише Європейська правда.

«150 тисяч угорців мешкають у західній частині України. Очевидно, що у разі постачання нами зброї ці поставки будуть ціллю росіян для обстрілів. Ми не хочемо, щоб вони стріляли по регіонах проживання угорців. Ми маємо брати до уваги безпеку Угорщини та угорців», – сказав Сійярто.

Міністр заявив, що після цього рішення угорсько-українська частина кордону є найбезпечнішим варіантом перетину.

«Тому Міжнародний Червоний хрест веде свою логістику з Угорщини», – сказав він.

Сійярто також заявив, що Угорщина зіткнулася з найбільшим гуманітарним навантаженням в історії країни.

«Ми прийняли 630 тисяч біженців з України. Ми добре дбаємо про них, пропонуємо роботу тим, хто залишається надовго, і освіта для дітей. Ми не очікуємо, що хтось скаже спасибі угорцям. Але чекаємо на одну річ: не провокувати нас, не звинувачувати нас, не говорити про нас погано тільки тому, що ми прийняли одне рішення: не брати участь у доставці озброєння. Чому? Тому ми є сусідніми країнами. Для нас головна мета – не бути залученими до цієї війни будь-яким чином», – сказав він.

Нагадаємо, Сійярто також сказав, що Угорщина у найближчі кілька років не зможе знайти заміну нафти та газу з росії.

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