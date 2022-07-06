У Харкові росіяни знищили приміщення вишу

Російські окупанти завдали ракетного удару по приміщенню одного з вищих навчальних закладів Харкова. У будівлі був охоронець. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Так, у середу, 6 липня, росіяни атакувала Харків. Ворожа ракета влучила в будівлю вишу у Київському районі міста. Внаслідок обстрілу загинув 40-річний охоронець, який знаходився в приміщенні, яке зазнало значної руйнації.

Загалом за ніч окупанти завдали ракетних ударів по Новобаварському, Київському, Основ’янському районах. Обстрілювали Харків з території Росії. У Новобаварському ворог влучив у адміністративну будівлю, в Основ’янському районі – по відкритій території.

Окрім того, росіяни атакували Ізюмський, Харківський, Чугуївський, Богодухівський райони області. Унаслідок обстрілів горіли житлові будинки, відкриті території, поле з пшеницею.

За даними Синєгубова, за добу на Харківщині постраждали три особи. Двоє з Чугуївського району: дитина 1 року та 11 місяців та чоловік 64 років. Також довелося госпіталізувати чоловіка 50 років із Гусарівки.