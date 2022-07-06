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Із рашистами воює вже близько мільйона українців, – Данілов

Андрій Котенський

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До захисту України від вторгнення окупаційних військ рашистів залучено уже близько 1-го мільйона українців. Про це повідомив секретар СНБО Олексій Данілов.

«Близько мільйона українців отримують бойовий та військовий досвід. «План путіна» йде за графіком? Українська якість обов’язково переважить рашистську кількість», – повідомив Олексій Данілов.

Він також подякував партнерам України за військову допомогу.

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