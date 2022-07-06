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До дня народження Кузьми у Львові відбудеться концерт «Шампанські очі 2.0»

Андрій Котенський

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У середу, 17 серпня, до дня народження Андрія Кузьменка відбудеться концерт «Шампанські очі 2.0». Батьки Кузьми запрошують на захід усіх поціновувачів його творчості, повідомили організатори VINIL Concert agency.

Цей проект уже став культовим і цьогоріч легендарні хіти Скрябіна традиційно звучатимуть найкращими голосами Львова у супроводі симфонічного оркестру під керівництвом Богдана Мочурада.

«Атмосфера, насичена енергетикою музиканта, пісні і хіти якого знають різні покоління, а творчий шлях був яскравим і по-справжньому унікальним! Словом – гарантовано затишний івент для сім’ї, друзів та закоханих. Вечір, на який не соромно прийти з дітьми та батьками. Тож не баріться, бо квитків на всіх не вистачить», – запрошують організатори.

Захід проводиться під егідою Львівської обласної військової адміністрації. Частина виручених коштів буде передана на потреби ЗСУ.

Початок концерту о 19:00 у !FestRepublik (Старознесенська 24 – 26).

Квитки за посиланням Concert.ua.

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