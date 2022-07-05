Відбудова України: на конференції у Лугано ухвалили декларацію

Представники понад 40 країн світу і близько 20 міжнародних організацій пообіцяли підтримувати Україну на шляху відновлення після військової агресії рф. Про це йдеться у Декларації Лугано, схваленій за результатами Міжнародної конференції з відновлення України, яка проходила в Швейцарії 4-5 липня, передає Укрінформ.

У документі країни-учасниці конференції підтверджують повну відданість підтримці України на її шляху відновлення на початковий стадії і в довгостроковій перспективі та пов’язують це з європейською перспективою України та статусом країни-кандидата в ЄС.

Вони обіцяють надання «скоординованої політичної, фінансової та технічної підтримки з цією метою».

Підписанти визнали проєкт Плану відновлення та розвитку, розроблений Україною, як загальний рамковий документ, який керує процесом відновлення, забезпечуючи скоординовану участь та партнерство багатьох зацікавлених сторін.

План відновлення та розвитку є «живим документом», з яким потрібно буде ознайомитися та адаптувати його з часом для відображення мінливих обставин, йдеться у Декларації.

Учасники процесу особливо наголошують на тому, що успіх роботи з відновлення залежатиме від таких факторів як «чесність, прозорість і підзвітність». Вони підкреслюють «важливість справедливого та прозорого фінансування, кредитування та запозичення у відповідності з міжнародними правилами, стандартами та визнаними принципами».

Країни-учасниці вітають інноваційні підходи до відновлення України, такі як цифрова трансформація, перехід до зеленої енергетики, національне та міжнародне інноваційне та стійке фінансування, включаючи використання можливих репарацій, внески приватних донорів та приватного сектора. Планується запрошувати до процесу приватний сектор, наукові кола та громадянське суспільство.

Учасники конференції підкреслили, що визнають суверенітет України в міжнародно визнаних кордонах, засудили російську агресію та закликали росію негайно вивести свої війська з території незалежної України. Вони визнали той факт, що військова агресія рф проти України, включаючи цілеспрямовані напади на цивільне населення, призвело до значних втрат життів і катастрофічних руйнувань інфраструктури, шкіл, лікарень, житлових будинків і культурної спадщини, що має наслідком гостру гуманітарну кризу, суттєву економічну шкоду, а також призвело до порушення глобальних ланцюгів постачання і створило загрозу глобальній продовольчій безпеці.

Зазначається, що конференція в Лугано є стартовим пунктом міжнародних зусиль з відновлення України. Наступну конференцію вирішено провести 2023 року у Великобританії.

Своєю чергою прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що заходом було дано старт великій дискусії, а найголовніше великій роботі – затвердженню плану відновлення України та його подальшій реалізації. Він додав, що в Україні, коли щодня звучать повітряні тривоги і щодня гинуть українці, коли жодне місто і жодна громада не відчуває себе в безпеці, всіх підтримує впевненість у перемозі та те, що після війни все відбудуємо. Шмигаль наголосив, що план з відновлення України, презентований у Лугано, визначили рамковим на цьому шляху.

«Проєкт плану відновлення та розвитку під керівництвом України, який ми вчора представляли на конференції, було визнано основним рамковим документом, що задає напрямок процесу відновлення. Всі, звичайно, усвідомлюють, що план відновлення є живим і відкритим документом, який потребує консультацій та адаптивності з часом, але це, безумовно, старт нашої великої дистанції», – сказав він.

Шмигаль наголосив, що всі високоповажні учасники конференції також підтримали створення координаційної платформи між урядом України та всіма партнерами, міжнародними фінансовими організаціями для підготовки та реалізації плану. Глава уряду також висловив подяку президенту Швейцарії Ігнаціо Кассісу та президенту Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн за підтримку і організацію цієї конференції для спільного європейського майбутнього.

Нагадаємо, за даними уряду, відновлення України уже зараз оцінюється у 750 млрд доларів. Детальніше про план відновлення, який Україна презентувала світу читайте за цим посиланням.

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