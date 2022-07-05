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«Укрзалізниця» запускає новий потяг Інтерсіті Дарниця – Львів

Ольга Денисяка

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З 9 липня «Укрзалізниця» призначає поїзд Інтерсіті+ №743/744 Дарниця – Львів. Про це йдеться у Facebook перевізика.

Поїзд №743/744 Дарниця – Львів вирушатиме з Дарниці по четвергах та суботах о 12:27 год. та прибуватиме до Львова о 22:03 год.

Зі Львова він вирушатиме по п’ятницях та неділях о 07:08 год. і прибуватиме на станцію Дарниця о 16:08 год.

На шляху прямування поїзд зупинятиметься на станціях Київ-Пасажирський, Святошин, Коростень та Дубно. На маршруті курсує швидкісний поїзд Hyundai Rotem. Квитки вже доступні для придбання в касах вокзалів, у чат-боті Укрзалізниці у Viber, Telegram, Apple Messages, Facebook Messenger та на сайті booking.

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