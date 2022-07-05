СБУ затримала ще одного корегувальника ворожих обстрілів

Співробітники Служби безпеки України викрили мешканця Харкова, який проводив розвідувальну діяльність на користь спецслужб рф. Про це йдеться у Facebook СБУ.

Встановлено, що 41-річний чоловік збирав та передавав ворогу інформацію про місця дислокації підрозділів ЗСУ та інших формувань, координати військової техніки та укріплень, зведених в області.

Під час обшуку правоохоронці виявили та вилучили:3 мобільні телефони з доказами протиправної діяльності; блокноти і зошити з записами розвідувальної інформації.

Наразі зловмисника затримали. Йому повідомлили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Покарання за цією статтею передбачає позбавлення волі на термін п’ятнадцять років або довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності усіх причетних до агентурної діяльності осіб.

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