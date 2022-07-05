На Харківщина тероборона знищила окупантів та їхню техніку

На півночі Харківської області бійці тероборони провели успішну бойову операцію. Зокрема вони ліквідували велику кількість особового складу окупантів разом з броньованою технікою. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Так, за словами Синєгубова, українські захисники завдали значних втрат ворогу без власних жертв.

«Щодо північного напрямку я хочу окремо подякувати 228 батальйону 127 бригади тероборони міста Харкова, які провели успішну бойову операцію, і, дуже важливо, не втратили жодного свого воїна. При цьому знищили велику кількість живої сили противника та його броньованої техніки», – написав він.

Окрім того, в ОВА додали, що в українських військ є успіхи на Ізюмському напрямку. Там ЗСУ знищили черговий склад з боєприпасами противника.

Також Синєгубов зауважив, що останній тиждень росіяни активно завдають ракетних ударів по Харкову. Зокрема під постійним ударом ворога Чугуївський, Харківський, Богодухівський та Ізюмський райони. За даними правоохоронців, унаслідок російських обстрілів лише за тиждень на Харківщині загинули 30 мирних мешканців.