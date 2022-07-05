Як працюють пункти пропуску на кордоні з Польщею

Державна прикордонна служба оприлюднила інформацію щодо режиму роботи пунктів пропуску на українсько-польському кордоні. Про це йдеться у Facebook Західного регіонального управління ДПСУ.

На кордоні України з Польщею наразі цілодобово працюють вісім міжнародних автомобільних пунктів пропуску:

«Устилуг» – здійснюється пропуск легкових, вантажних автомобілів (з допустимою масою до 7,5 тонн), пасажирських автобусів в обох напрямках. Пропуск пішоходів не здійснюється;

– здійснюється пропуск легкових, вантажних автомобілів (з допустимою масою до 7,5 тонн), пасажирських автобусів в обох напрямках. Пропуск пішоходів не здійснюється; «Ягодин» – пропуск вантажних автомобілів (з масою понад 7,5 тонн) та пасажирських автобусів в обох напрямках. Тимчасово припинено пропуск легкових авто у обох напрямках. Пропуск пішоходів не здійснюється;

– пропуск вантажних автомобілів (з масою понад 7,5 тонн) та пасажирських автобусів в обох напрямках. Тимчасово припинено пропуск легкових авто у обох напрямках. Пропуск пішоходів не здійснюється; «Угринів» – здійснюється пропуск автомобілів (з допустимою масою до 3,5 тонн) в обох напрямках. Пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з України з гуманітарною метою;

– здійснюється пропуск автомобілів (з допустимою масою до 3,5 тонн) в обох напрямках. Пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з України з гуманітарною метою; «Рава-Руська» – здійснюється пропуск легкових та вантажних автомобілів, пасажирських автобусів в обох напрямках. Пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з України з гуманітарною метою;

– здійснюється пропуск легкових та вантажних автомобілів, пасажирських автобусів в обох напрямках. Пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з України з гуманітарною метою; «Грушів» – здійснюється пропуск легкових, вантажних автомобілів (з допустимою масою до 7,5 тонн), пасажирських автобусів в обох напрямках. Пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з України;

– здійснюється пропуск легкових, вантажних автомобілів (з допустимою масою до 7,5 тонн), пасажирських автобусів в обох напрямках. Пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з України; «Краківець» – здійснюється пропуск легкових та вантажних автомобілів в обох напрямках. Пасажирські автобуси можуть слідувати лише на в’їзд в Україну. Пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з України;

– здійснюється пропуск легкових та вантажних автомобілів в обох напрямках. Пасажирські автобуси можуть слідувати лише на в’їзд в Україну. Пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з України; «Шегині» – здійснюється пропуск легкових та вантажних автомобілів, пасажирських автобусів та пішоходів в обох напрямках. Зауважимо, що це єдиний пункт пропуску на українсько-польському кордоні, через який можна прослідувати в Україну пішки;

– здійснюється пропуск легкових та вантажних автомобілів, пасажирських автобусів та пішоходів в обох напрямках. Зауважимо, що це єдиний пункт пропуску на українсько-польському кордоні, через який можна прослідувати в Україну пішки; «Смільниця» – здійснюється пропуск легкових, вантажних автомобілів (з допустимою масою до 7,5 тонн) та пасажирських автобусів в обох напрямках. Пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з України.

Крім того, перетнути кордон можна потягами закордонного прямування зі станції «Мостиська-залізнична» та залізничного вокзалу міста Львів. Прикордонники попереджають, що розклад потягів може бути змінено і тому радять відстежувати зміни в розкладі руху на сайті «Укрзалізниці». Також пасажирам рекомендують прибувати за 1,5-2 години до відправлення потягів для своєчасного проходження прикордонно-митного контролю.

Відстежувати наявність черг на виїзд з України перед пунктами пропуску, щоб обрати для перетину кордону найменш завантажені з них, можна на сторінці у Facebook Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

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