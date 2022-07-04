В Україні росіяни вбили 345 дітей

Станом на ранок понеділка, 4 липня, російські військові вбили 345 дитину в Україні, ще щонайменше 644 зазнали поранень. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Правоохоронці відзначають, що ці дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення жертв в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій – 345, Київській – 116, Харківській – 185, Чернігівській – 68, Миколаївський – 53, Луганській – 61, Запорізькій – 31, Херсонській – 52, столиці – 16, Сумській – 17, Житомирській – 15 областях.

У неділю, 3 липня, внаслідок російського обстрілу Слов’янську Донецької області загинула 9-річна дівчинка.

Окрім того, окупанти обстріляли Бахмут. Поранення отримали 2-річний хлопчик та 4-річна дівчинка.

За даними правоохоронців, щонайменше 2 102 закладів освіти пошкоджено внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл збройними силами РФ. При цьому 215 з них зруйновано повністю.