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В магазинах Херсона запровадили «натуральний обмін» товарів, – розвідка

Ольга Денисяка

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Проблеми у фінансовому секторі тимчасово окупованого Херсона призвели до повернення «натурального обміну» в місцевих магазинах. Тобто товари відпускаються в обмін на інші товари. Про це йдеться у Facebook Генерального штабу ЗСУ.

«Продавець кожного разу окремо домовляється з покупцем про курс такого обміну. Фіксуються численні випадки «продуктових кредитів», коли продавці в продуктових чи господарських магазинах відпускають товари в борг під 10-20%», – йдеться в повідомленні.

Також, за даними розвідки, в Херсоні почастішали випадки викрадення колишніх керівників комунальних установ та організацій, начальників середньої ланки (начальників відділів та директорів департаментів) місцевих органів виконавчої влади.

«Це пов’язано з намаганнями окупаційної адміністрації «вмовити» їх піти на співпрацю з окупантами та повернутись на своє колишнє робоче місце з метою відновлення роботи відповідної організації чи служби», – зазначає розвідка.

Окрім цього, з установ, які вели облік виборців під час виборчих кампаній, вивезено близько 20 коробок матеріалів про виборців, які проживають чи проживали на території Херсону. Це розвідка пов’язує з черговою спробою проведення так званого «референдуму». Згідно з новими розпорядженнями, він може відбутися в першій половині вересня.

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