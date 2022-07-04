Росія у Слов’янську та Краматорську знищує цивільні об’єкти

Масштабний обстріл Слов’янська та Краматорська з реактивних систем залпового вогню вкотре свідчить, що росія цілеспрямовано обирає своїми цілями цивільні, а не військові об’єкти, повідомляє СБУ.

За словами голови СБУ Івана Баканова, Служба безпеки та Національна поліція відкрили кримінальні провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Наразі підтверджено загибель 6 осіб. Також 15 людей травмовано. Огляд місць обстрілів триває.

«Серед загиблих є сім’я з 12-річною дитиною. У переліку мішеней – житлові будинки, садове товариство, фільтрувальна станція, гаражний кооператив… Тобто знову лише цивільні об’єкти, по яким окупанти випустили касетні боєприпаси. Такі дії – чергова терористична атака, котра стала вже звичним інструментом для ворога, і за яку він обов’язково понесе відповідальність», – додав Голова СБУ Іван Баканов.

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