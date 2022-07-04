Окупанти скаржаться, що їх відправляють «на м’ясо»

Російські окупанти почали розуміти, що їхнє керівництво використовує їх, як «гарматне м’ясо» та шукають способи якнайшвидше утікти з війни. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.
Так, українська розвідка оприлюднила перехоплену розмову російського військового який бере участь у бойових діях на території України, з матір’ю. Окупант просить жінку звернутися до воєнної прокуратури та отримати документи, які допоможуть йому повернутися додому.
Окрім того, росіянин розповідає, як його підрозділ виходив з оточення та підсумовує, що їх використовую замість «гарматного м’яса».
«Ми з оточення вийшли. Всю ніч пішки йшли. Один підірвався на гранаті. Поранений поїхав. Один вперед пішов. Мене не зачепило, а його зачепило. Ми з оточення вийшли. Більше я нікуди не піду. Пішли вони н***й… Просто нас як гарматне м’ясо відправили на забій», – розповідає він.
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Анастасія Диняк