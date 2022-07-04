На півдні ЗСУ знищили ворожі склади боєприпасів

Українські військові на півдні країни знищили склади з боєприпасами, а також 47 окупантів та низку одиниць техніки. Про це повідомило оперативне командування «Південь».

Так, в оперативному командуванні ситуацію на півдні називають «динамічною й напруженою, але під контролем». Російські окупанти продовжують завдавати авіаційні та ракетні удари, а також вести артилерійські обстріли. Однак ворог не має успіху у просуванні, а облаштовує відступні позиції.

У неділю, 3 липня, окупанти застосовували артилерійсько-мінометне озброєння на Херсонщині в напрямку Іванівки та Потьомкиного. Росіяни безуспішно намагалися повернути втрачені позиції.

Окрім того, за допомогою гелікоптерів Ка-52, відомими як «Алігатори», противник тричі атакував позиції ЗСУ в районі адмінмежі Миколаївської та Херсонської областей. На Херсонщині окупанти запустили безпілотник «Орлан-10», який знищили українські захисники.

Натомість ЗСУ завдали авіаційний і ракетний удари по двох російських складах боєприпасів в Баштанському й Снігурівському районах Миколаївщини. У командуванні підтвердили знищення одного складу.

Також українські військові ліквідували 47 російських солдатів, 2 самохідні артустановки, гаубиця «Мста-Б», радіолокаційна станція та станція радіоелектронної розвідки, а також 3 одиниці броньованої техніки.