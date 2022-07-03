Україна ліквідувала майже 36 тисяч російських військових

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 35 970 військових, 217 літаків та 187 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого по 3 липня загальні втрати Росії становлять:

особового складу ‒ 35 970 (+100) осіб,

танків ‒ 1 584 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 3 744 (+7) од,

артилерійських систем – 801 (+1) од,

РСЗВ ‒ 246 (+0) од,

засоби ППО ‒ 105 (+0) од,

літаків – 217 (+0) од,

гелікоптерів – 187 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 654 (+1),

Крилаті ракети – 144 (+0);

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2 618 (+4) од,

Спеціальна техніка ‒ 64 (+3).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.

У Генштабі додають, що дані уточнюються.

Нагадаємо, британська розвідка стверджує, що лише за три місяці війни росії проти України кількість загиблих російських військових, ймовірно, є такою ж, як Радянського Союзу за всі 9 років війни в Афганістані.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.