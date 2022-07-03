Україна ліквідувала майже 36 тисяч російських військових

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 35 970 військових, 217 літаків та 187 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.
З 24 лютого по 3 липня загальні втрати Росії становлять:
особового складу ‒ 35 970 (+100) осіб,
танків ‒ 1 584 (+2) од,
бойових броньованих машин ‒ 3 744 (+7) од,
артилерійських систем – 801 (+1) од,
РСЗВ ‒ 246 (+0) од,
засоби ППО ‒ 105 (+0) од,
літаків – 217 (+0) од,
гелікоптерів – 187 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 654 (+1),
Крилаті ракети – 144 (+0);
кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2 618 (+4) од,
Спеціальна техніка ‒ 64 (+3).
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.
У Генштабі додають, що дані уточнюються.
Нагадаємо, британська розвідка стверджує, що лише за три місяці війни росії проти України кількість загиблих російських військових, ймовірно, є такою ж, як Радянського Союзу за всі 9 років війни в Афганістані.
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Андрій Котенський