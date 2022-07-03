У російському полоні перебувають 8 представників української влади

У полоні рашистів перебуває вісім посадовців органів місцевого самоврядування, повідомляє Асоціація міст України.

Станом на 2 липня 2022 року в полоні агресора перебувають:

Євгеній Матвєєв – Дніпрорудненський міський голова

Олександр Шмиголь – Вільхівський сільський голова

Олександр Бабич – Голопристанський міський голова

Ігор Колихаєв – Херсонський міський голова

Валентина Костенко – Великокопанівський сільський голова

Дмитро Ляхно – Горностаївський селищний голова

Сергій Хільченко – Хрестівський сільський голова

Петро Збаровський – Новотроїцький селищний голова

Асоціація міст України звертається до міжнародних організацій за захистом захоплених російським агресором посадовців ОМС і закликає всіх долучитися до їх звільнення.

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