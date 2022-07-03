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У російському полоні перебувають 8 представників української влади

Андрій Котенський

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У полоні рашистів перебуває вісім посадовців органів місцевого самоврядування, повідомляє Асоціація міст України.

Станом на 2 липня 2022 року в полоні агресора перебувають:

  • Євгеній Матвєєв – Дніпрорудненський міський голова
  • Олександр Шмиголь – Вільхівський сільський голова
  • Олександр Бабич – Голопристанський міський голова
  • Ігор Колихаєв – Херсонський міський голова
  • Валентина Костенко – Великокопанівський сільський голова
  • Дмитро Ляхно – Горностаївський селищний голова
  • Сергій Хільченко – Хрестівський сільський голова
  • Петро Збаровський – Новотроїцький селищний голова

Асоціація міст України звертається до міжнародних організацій за захистом захоплених російським агресором посадовців ОМС і закликає всіх долучитися до їх звільнення.

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