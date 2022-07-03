ОСТАННІ НОВИНИ

Суд Ізраїлю скасував вимогу про візи для українців

Андрій Котенський

|

В Ізраїлі Вищий суд справедливості (БАГАЦ) скасував наказ міністра внутрішніх справ Аєлет Шакед, який зобов’язував громадян України отримувати візи для в’їзду до Ізраїлю, пише Українська правда.

Згідно з рішенням суду, тепер українцям не потрібна віза для відвідин Ізраїлю на термін до трьох місяців.

У березні Шакед заявила, що Ізраїль дозволить залишитися приблизно 20 тисячам українців, які перебували в країні за туристичними візами або нелегально до російського вторгнення. Вона також сказала, що Ізраїль видасть візи ще 5 тисячам біженців.

Проте Вищий суд справедливості пояснив, що його рішення не позбавляє міністра внутрішніх справ повноважень вирішувати, хто може в’їхати до країни відповідно до положень закону, або її права відмовляти громадянам України у в’їзді до країни в індивідуальному порядку на її розсуд.

Позов до суду подала юридична фірма «Томер Варша», що спеціалізується на імміграційному праві та допомагає українцям в’їхати до країни.

Разом з тим, президент Володимир Зеленський привітав рішення Верховного суду Ізраїлю, що зобов’язує уряд скасувати будь-які додаткові обмеження на в’їзд громадян України.

«Верховенство права та повага до прав людини – це саме те, що відрізняє справжню, розвинену демократію!», – наголосив Зеленський.

Що передувало: 15 березня уряд Ізраїлю зупинив дію безвізу для українських громадян та запровадив обов’язкову реєстрацію через електронну систему моніторингу.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Україна отримала транспортний безвіз з ЄС. Що це означає
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Україна отримала транспортний безвіз з ЄС. Що це означає

У середу, 29 червня, між Україною та Європейський Союзом погоджено транспортний безвіз. Спеціальну Угоду про транспортну...

День скорботи. В «АТБ» вшанували пам'ять колег, загиблих на війні
Анастасія ПИЖ
День скорботи. В «АТБ» вшанували пам'ять колег, загиблих на війні

Кожного року 22 червня світ відзначає День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. Раніше це стосувалося Другої світо...

Якісний розвал сходження в автосервісі
Омелян ШЕВЧУК
Якісний розвал сходження в автосервісі

Ситуації, коли кузов транспортного засобу веде до однієї зі сторін дороги при прямому стані керма, трапляються з певних ...

В Україні знову змінили правила перетину кордону для чоловіків
Ольга ДЕНИСЯКА
В Україні знову змінили правила перетину кордону для чоловіків

Кабінет міністрів України знову змінив правила перетину кордону для чоловіків призовного віку. Відтепер перетинати кордо...

всі статті
Львівський портал