росія обстріляла власний Бєлгород?

Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков заявив, що в Бєлгороді була серія «гучних звуків» і ймовірно там спрацювало ППО, пише Українська правда.

«У Бєлгороді було чути серію гучних звуків. Горить приватний житловий будинок на вулиці Маяковського, 23… Причини того, що сталося, з’ясовуються, імовірно спрацювало ППО», – повідомив Градков.

За його даними, троє людей загинули, а постраждали четверо. Є часткові руйнування 11 багатоквартирних будинків. Щонайменше 39 приватних житлових будинків зруйновано частково, з них 5 повністю.

Цікаво, що у багатоповерхівку в Бєлгороді влучила частина ракети російського ЗРПК «Панцир», упевнені журналісти, а Україна взагалі не має такої зброї.

Журналістам цю інформацію підтвердив військовий експерт Олег Жданов та розслідувачі CIT.

Нагадаємо: Бєлгородська область РФ межує з Луганською, Харківською й Сумською областями України.

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