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Поблизу Мелітополя підірвали залізничний міст

Андрій Котенський

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У неділю, 3 липня невідомі герої підірвали залізничний міст між Мелітополем та Токмаком, вибух стався в окупованому селі Любимівка, повідомляють Сили спеціальних операцій «Спротив».

Не важко здогадатися, що саме цією гілкою окупанти переганяли склади зі зброєю та військовою технікою на фронт. Проте тепер через «технічні причини» підмога може не надійти.

Нагадаємо, 2 липня під Мелітополем, завдяки партизанам, «випадково» зійшов з рейок бронепоїзд з боєприпасами. Подія трапилась між Якимівкою та Мелітополем. У квітні на цій ділянці невідомими також був підірваний залізничний міст.

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