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Із 24 лютого на Львівщині зареєстрували понад 4,5 тисячі бізнесів

Андрій Котенський

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Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у Львівській області зареєстрували 4620 нових бізнесів. З них 4284 ФОПи та 336 юридичних осіб. Про це поінформував керівник Львівської ОВА Максим Козицький.

Галузі, у яких найбільше зареєстрували підприємства ФОПи:

– комп’ютерне програмування та дизайн;

– роздрібна та оптова торгівля;

– транспортна промисловість та транспортні послуги;

– ресторанна діяльність і послуги харчування;

– салони краси та перукарські послуги.

Бізнесів юридичних осіб найбільше у таких галузях:

– роздрібна і оптова торгівля;

– харчова промисловість;

– будівельна промисловість;

– комп’ютерне програмування і дизайн;

– транспортні послуги.

«Львівська обласна військова адміністрація працює над тим, щоб релокувати на Львівщину якнайбільше підприємств, підтримати місцевий бізнес, створити бізнесменам комфортні умови, аби вони у свою чергу створювали нові робочі місця для усіх, хто живе на Львівщині. Людям потрібна робота. Державі – податки. Робимо усе, щоб закрити усі ці запити», – наголосив Максим Козицький.

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