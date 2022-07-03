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Біля львівських церков роздавали повістки, – нардеп

Андрій Котенський

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У Львові чоловікам вручали повістки на вході до храмів. Про це повідомив народний депутат України Микола Княжицький.

«Сьогодні у Львові неділя. Люди традиційно йдуть до церкви. І от хтось вигадав почати видавати перед церквою повістки у військкомати… Українські церкви стали справжньою опорою і для нашої армії і для тимчасово переміщених осіб. Значна частина гуманітарки і для війська і для переселенців доставляється українськими церквами. Серед самих священників багато капеланів, і солдатів теж. Мій знайомий отець Михайло з села Верхній Ясенів на Івано-Франківщині геройськи загинув на фронті, куди пішов добровольцем. Церква у нас відділена від держави. Туди йдуть люди за духовним захистом і підтримкою. Це точно не місце, де під час молитви потрібно ходити і роздавати повістки», – обурився Микола Княжицький.

Нардеп також зауважує, що має претензії не до вручення повісток, а до місць, де їх вручають.

«Ми всі підтримуємо армію. Українські добровольці гідно захищають країну. Є багато людей, які хочуть мобілізуватися, але їм відмовляють. Розум і відповідальність не мають втрачатися під час війни. Навпаки. Є багато способів запросити осіб у військкомат. За місцем проживання, на роботі. Це точно не можна робити у храмах», – переконаний він.

Як відомо повістки вручають для військового обліку чоловіків. Закон України не забороняє вручати повістки на вулиці.

Також відомо, що на Львівщині повістки отримують порушники комендантської години.

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