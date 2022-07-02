Від росіян постраждали понад 984 українських дітей

Станом на ранок суботи, 2 липня, російські військові вбили 344 дитину в Україні, ще щонайменше 640 зазнали поранень. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Правоохоронці відзначають, що ці дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення жертв в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій – 340, Київській – 116, Харківській – 185, Чернігівській – 68, Миколаївський – 53, Луганській – 61, Запорізькій – 31, Херсонській – 52, столиці – 16, Сумській – 17, Житомирській – 15 областях.

1 липня внаслідок російського авіаудару по цивільній інфраструктурі Бахмута Донецької області отримав поранення 11-річний хлопчик.

Унаслідок ракетного обстрілу 27 червня ТЦ «Амстор» міста Кременчук Полтавської області постраждала 9-річна дитина.

За даними правоохоронців, щонайменше 2 102 закладів освіти пошкоджено внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл збройними силами РФ. При цьому 215 з них зруйновано повністю.