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У Слов’янську окупанти вбили ще 4 цивільних

Анастасія Диняк

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Російські окупанти обстріляли Слов’янськ, що на Донеччині. Четверо людей загинули, є поранені. Про це повідомив очільник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

Так, у п’ятницю, 1 липня, росіяни завдали удару по Слов’янську. Під обстріл потрапив приватний сектор міста. За попередніми даними, унаслідок обстрілу загинули четверо місцевих мешканців, ще семеро людей отримали поранення. Усі постраждалі на момент російської атаки знаходилися на вулиці.

«Слов’янськ обстрілюють касетними снарядами. Вони розкриваються над головою, як феєрверк, але замість краси несуть смерть. Такі снаряди не завдають тотальних руйнувань будівлям, але дуже небезпечні для людей: 90% убитих та поранених перебували на вулиці. Зважайте на це. Не виходьте з приміщень без потреби», – йдеться у повідомленні.

Наразі, через питання безпеки, у місті тимчасово не видаватимуть гуманітарну допомогу. Лях зауважив, що відновлять видачу в понеділок, якщо це буде безпечно для мирних жителів.

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