Російські окупанти взяли в полон своє ж командування

В російській армії все частіше фіксуються випадки дезертирства. Один з підрозділів узяв в полон свого командира за спробу втечі. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Так, українська розвідка оприлюднила перехоплену телефонну розмову російського військового з дружиною. Чоловік розповідає, що в його підрозділі багато поранених, адже вони лише вийшли з бою.

Окрім того, окупант розповідає, що у сусідньому підрозділі командира, який хотів втекти, затримали його ж підлеглі.

«Четвертий батальйон, вони взяли в полон свого комбата. Примусили з ними бути, щоб не зй… (втік). Тому що в них там трьохсотих дох… (багато). Ми вчора також машини завантажили. Вже напоготові валити. Команда надійшла, стояти далі. Вчора більше двадцяти чоловік трьохсотих росіян вивезли», – скаржиться він жінці.