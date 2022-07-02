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Російські окупанти взяли в полон своє ж командування

Анастасія Диняк

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В російській армії все частіше фіксуються випадки дезертирства. Один з підрозділів узяв в полон свого командира за спробу втечі. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Так, українська розвідка оприлюднила перехоплену телефонну розмову російського військового з дружиною. Чоловік розповідає, що в його підрозділі багато поранених, адже вони лише вийшли з бою.

Окрім того, окупант розповідає, що у сусідньому підрозділі командира, який хотів втекти, затримали його ж підлеглі.

«Четвертий батальйон, вони взяли в полон свого комбата. Примусили з ними бути, щоб не зй… (втік). Тому що в них там трьохсотих дох… (багато). Ми вчора також машини завантажили. Вже напоготові валити. Команда надійшла, стояти далі. Вчора більше двадцяти чоловік трьохсотих росіян вивезли», – скаржиться він жінці.

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