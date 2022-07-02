На Одещині чоловіки підірвалися на міні

На одному з пляжів Одещини двоє чоловіків підірвалися на міні. Один з них загинув. Про це повідомили в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки України.

Так, чоловіки відпочивали а пляжі та вирішили поплавати у морі попри заборони і попередження про мінну небезпеку вздовж всього чорноморського узбережжя та прибережних вод.

Унаслідок вибуху один чоловік загинув. Другий отримав контузію та травми. У Центрі наголошують на тому, щоб українці не нехтували попередженнями про мінну небезпеку.