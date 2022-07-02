ОСТАННІ НОВИНИ

На Одещині чоловіки підірвалися на міні

Анастасія Диняк

|

На одному з пляжів Одещини двоє чоловіків підірвалися на міні. Один з них загинув. Про це повідомили в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки України.

Так, чоловіки відпочивали а пляжі та вирішили поплавати у морі попри заборони і попередження про мінну небезпеку вздовж всього чорноморського узбережжя та прибережних вод.

Унаслідок вибуху один чоловік загинув. Другий отримав контузію та травми. У Центрі наголошують на тому, щоб українці не нехтували попередженнями про мінну небезпеку.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Україна отримала транспортний безвіз з ЄС. Що це означає
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Україна отримала транспортний безвіз з ЄС. Що це означає

У середу, 29 червня, між Україною та Європейський Союзом погоджено транспортний безвіз. Спеціальну Угоду про транспортну...

День скорботи. В «АТБ» вшанували пам'ять колег, загиблих на війні
Анастасія ПИЖ
День скорботи. В «АТБ» вшанували пам'ять колег, загиблих на війні

Кожного року 22 червня світ відзначає День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. Раніше це стосувалося Другої світо...

Якісний розвал сходження в автосервісі
Омелян ШЕВЧУК
Якісний розвал сходження в автосервісі

Ситуації, коли кузов транспортного засобу веде до однієї зі сторін дороги при прямому стані керма, трапляються з певних ...

В Україні знову змінили правила перетину кордону для чоловіків
Ольга ДЕНИСЯКА
В Україні знову змінили правила перетину кордону для чоловіків

Кабінет міністрів України знову змінив правила перетину кордону для чоловіків призовного віку. Відтепер перетинати кордо...

всі статті
Львівський портал