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В Україні запустили проєкт «єРобота» для підтримки бізнесу

Анастасія Диняк

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В Україні запустили економічну програму від уряду «єРобота», за допомогою якої можна отримати грант на бізнес чи навчання. Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Так, з п’ятниці, 1 липня, нова економічна стратегія уряду «єРобота», яка доступна на порталі «Дія». Проєкт надаватиме гранти для початку власної справи, розширення роботи малого й середнього бізнесу, а також для навчання.

«”єРобота” – це шість програм, які дозволять створити десятки тисяч бізнесів і сотні тисяч робочих місць», – написав Шмигаль.

Уряд фінансуватиме шість програм:

  • Перша програма – гранти до 250 тисяч гривень на будь-який мікробізнес;
  • Друга – гранти до 8 мільйонів на розширення та створення підприємств у сфері перероблення;
  • Третя і четверта програми – гранти на висадку нових садів (до 400 тисяч гривень за 1 гектар) і побудову нових теплиць (до 7 мільйонів гривень);
  • П’ята програма – гранти для стартапів в ІТ;
  • Шоста – це гранти на навчання новим навичкам у сфері інформаційних технологій.

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