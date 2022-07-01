Норвегія надасть Україні мільярд євро

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що його країна надасть Україні один мільярд євро. Про це пише Радіо Свобода.

Так, у п’ятницю, 1 липня, у Києві відбувся брифінг прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гар Стьоре з президентом України Володимиром Зеленським. Зокрема обговорили фінансову підтримку зі сторони Норвегії.

«Норвегія передасть 1 мільярд євро до кінця цього року або на початку 2023 року на потреби людей», – заявив Стьоре.

Окрім того, представник Норвегії додав, що прибув до Києва, аби висловити підтримку народу України.

Нагадаємо, раніше Норвегія заявила, що Пенсійний фонд країни, що управляє активами на 1,3 трильйона доларів, виведе всі свої активи з Росії через розв’язання війни проти України, а також надасть 2 мільярди крон гуманітарної допомоги.