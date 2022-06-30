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Укрпошта зупиняє роботу на Херсонщині і підвищує тарифи

Андрій Котенський

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Укрпошта тимчасово призупиняє роботу в окупованій росією Херсонській області та підвищує вартість стандартної доставки в межах України в середньому на 14% та в межах області – на 13%, йдеться у повідомленні компанії.

Поштовий оператор зізнається, що не може продовжувати роботу на окупованій Херсонщині.

«З рублями, зрадниками й окупантами ми не працюємо. Згідно з наказом з 1 липня тимчасово призупиняється діяльність Херсонської дирекції Укрпошти на тимчасово окупованій території. На території, що знаходиться під контролем України, ми продовжуємо виплачувати пенсії та субсидії в звичному режимі. Сподіваємося, що ці території будуть розширюватися з кожним новим днем», – йдеться у повідомленні.

З 1 липня поштовий оператор також підвищує тарифи проте повертається до довоєнного графіку роботи та доставки крупногабаритних посилок.

Зростання вартості послуг в межах України становить в середньому на 14% та в межах області – на 13%.

«Перегляд тарифів викликаний передусім збільшенням логістичних витрат на доставку», – пояснюють в Укрпошті і додають, що їхні послуги доставки залишаються найдешевшими в Україні.

Крупногабаритним вважається відправлення фактичною вагою до 30 кг, довжиною найбільшої сторони від 0,7 м до 2 м, та сумою всіх сторін (висота + довжина + ширина) – до 3,5 м.

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