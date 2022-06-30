Україна почала експорт електроенергії до ЄС

30 червня Україна почала експорт електроенергії до Румунії, що є початком комерційного обміну електроенергією між Україною і ЄС. Про це повідомив у Facebook прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Усього через три місяці після отримання енергетичного безвізу почався довгоочікуваний експорт української електроенергії в Європу! Сьогодні з першої години ночі такий експорт пішов у напрямку Румунії. Початковий обсяг складає 100 МВт», – заявив Шмигаль.

Прем’єр пояснює, що енергетичний безвіз із ЄС, який запрацював у березні цього року, дає практичний результат. Лише за перший день державне підприємство «Укренерго» заробило 10 млн грн на продажі доступу до міждержавного перетину. Потенціал експорту української електроенергії в Європу складає до 2,5 ГВт. За таким сценарієм держава зможе отримувати більше 70 млрд грн на рік.

«Після перемоги України у війні це дозволить суттєво збільшити інвестиції в галузь та модернізувати її до найкращих європейських стандартів. Енергетика стане одним із драйверів відновлення нашої економіки, як уже стала драйвером нашої інтеграції в ЄС», – додав прем’єр.

Раніше повідомлялось, що Єврокомісія та об’єднання європейських електромереж погодилися розпочати процес екстреного приєднання України єдиної енергомережі ЄС.

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