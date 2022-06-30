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росіяни поранили в Україні 631 дитину

Ольга Денисяка

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Щонайменше 972 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. Про це йдеться у Facebook Офісу генрального прокурора.

Станом на ранок 30 червня офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося – 341. Зросла кількість поранених – понад 631. Всі дані ще встановлюються.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 338, Харківській – 185, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 60, Миколаївській – 53, Херсонській – 52, Запорізькій – 31.

27 червня внаслідок внаслідок обстрілів військами РФ м. Лисичанськ Луганської області поранено двох хлопчиків 13 та 15 років. 29 червня окупанти вкотре обстріляли Чугуївський район Харківської області.  Поранення отримала 11-річна дівчинка.

За даними офісу генпрокурора, через бомбардування та обстріли збройними силами рф пошкоджено 2096 закладів освіти. З них 215 зруйновано повністю.

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