Львівський Центр туристичної інформації відновлює роботу

З 1 липня Центр туристичної інформації працюватиме у тестовому режимі за адресою: вул. Руська, 20 (вхід із вул. Підвальної). Він працюватиме без вихідних з 10.00 до 18.00 год. Тут мешканці та гості міста зможуть дізнатися про події у місті, локації для відпочинку та ексклюзивні прогулянки Львовом. Про це Львівському пориалу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Також у Центрі туристичної інформації можна буде придбати Lviv City Card, яка надає можливість безкоштовного відвідування низки музеїв міста, безкоштовного проїзду в електротранспорті та знижки у закладах відпочинку та харчування.

«Ми розуміємо, що цьогоріч українцям не до відпустки. Кожен зосереджений на своїй справі, яка наближає Україну до перемоги. Та водночас задля ефективної роботи кожному потрібен час для відпочинку, аби перезавантажитися, набратися сил та продовжувати боротьбу на своєму фронті. Центр туристичної інформації допомагатиме українцям ефективно використовувати час у Львові. Ми підкажемо, куди найкраще піти з дітьми, а яке місце ідеально підійде для відпочинку у спокої», – розповіла керівниця міського управління туризму Христина Лебедь.

Також у просторі на вул. Руській, 20 відбуватимуться майстер-класи та зустрічі-обговорення.

Нагадаємо, команда Центру туристичної інформації від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну допомагає журналістам з усього світу організовувати роботу у Львові та Україні. 17 лютого в офісі на вулиці Руській був відкритий Lviv international media center, який згодом перетворився у Ukraine Media Centre. За цей час у Львові було зареєстровано понад 2200 представників іноземних медіа.

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