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Львів побив температурний рекорд

Андрій Котенський

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Львів побив температурний рекорд за останні 130 років спостережень. Зокрема, у четвер, 30 червня, температура повітря у місті становила щонайменше 33 градуси тепла.

За даними Укргідромецентру, о 12:00 стовпчики термометра піднялися до 31.9 градусів тепла, о 15.00 вже було на 1 градус тепліше, а о 18.00 у Львові зафіксована рекордна температура повітря за весь час спостережень – 33 градуси тепла.

Зазначимо, що попередній рекорд – 31.6° тепла був зафіксований у 1994 році. Львів сьогодні побив температурний рекорд майже на 2 градуси. До слова, найхолодніше 30 червня було у 1971 році коли зафіксували всього 7.0° тепла.

За даними синоптиків, новий температурний рекорд у Львові може бути побитий вже у п’ятницю, 1 липня, коли очікується 33-35 градусів тепла. На похолодання у місті варто очікувати із суботи, 2 липня, де в другій половині половині дня очікуються грози і максимум 25 градусів тепла.

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