38% українців повернулись до роботи у звичному режимі, – опитування

На четвертий місяць від початку повномасштабного вторгнення росії 38% українців повернулись на свої робочі місця. Про це йдеться в результатах опитування групи «Рейтинг».

За даними соціологів, продовжується поступове повернення українців до місць роботи. Сьогодні 38% з тих, хто працював до війни, повернулися на свої робочі місця у звичному режимі, 18% – працюють дистанційно, 7% – знайшли нове місце праці.

Попри це третина таких опитаних до цього часу не працюють. Найбільше останніх серед наймолодших та найстарших опитаних, жінок, мешканців сходу та півдня країни.

«У динаміці найкраща ситуація з поверненням на роботу – серед мешканців центру та заходу, найгірша – мешканців сходу», – йдеться в опитуванні.

Також соціологи дослідили рівень життєстійкості в Україні. Так, найбільше сьогодні українці потерпають від втоми (лише 36% її не відчувають) та нестачі повноцінного сну (лише 44% мають повноцінний сон). Зазначається, що такі реакції організму є природніми для стресу. Попри це інші емоційні та моральні показники громадян у кращому стані.

«Чим більше людина вважає, що треба жити повноцінним життям, тим вищий рівень життєстійкості. Вищий рівень життєстійкості мають ті, хто має родичів, які сьогодні воюють. Можливо, це пояснюється підвищеним відчуттям відповідальності та переживань за близьких, які знаходяться в потенційній небезпеці. У регіональному розрізі, найгірша ситуація із життєстійкістю у мешканців сходу країни, де сьогодні основна лінія фронту, найбільше руйнувань та смертей», – йдеться в повідомленні.

Про опитування:

Опитування проводили 18-19 червня. В ньому взяли участь 1200 українців від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв’язок. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%.

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