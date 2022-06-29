ЗСУ взяли на озброєння нову техніку, розроблену в Україні

Збройні сили України прийняли на озброєння новітній зразок техніки рухомих пунктів управління – штабну машину з причепом зі змінними модулями. Про це йдеться у Facebook Генерального штабу ЗСУ.

«Новітній зразок техніки рухомих пунктів управління – машину штабну з причепом штабним МШ-ПШ зі знімними модулями прийнято на озброєння Збройних Сил України», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що цю техніку розробляє українське підприємство.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.